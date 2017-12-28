Рік, що минає, подарував уболівальникам футболу чимало красивих голів. Факти ICTV обрали 20 найкращих із них, і пропонують насолодитися шедеврами 2017 року.

З-поміж величезної кількості голів-красенів, яким фанатам подарував 2017 рік, було дуже непросто обрати 20 найкращих. Але Фактам ICTV таки вдалося зробити добірку з футбольних шедеврів минулого року, якими ми пропонуємо насолодитися нашим читачам.

Отже, в першу половину найкращої 20-ки увійшли голи Едена Азара в ворота Арсеналу, Сауля Ньїгеса, удар-скорпіона Генріха Мхітаряна, неперевершений удар п’ятою Едінсона Кавані за ПСЖ, бісіклета Акселя Вітселя у відборі до ЧС-2018, неймовірний удар у дев’ятку Авілеса Уртадо, вбивчий постріл зі штрафного Фредді Гуаріна, шедевр зі штрафного у ворота Динамо від Сергія Мякушка, нестандартне рішення Бернарда в матчі з Манчестер Сіті й гармата від Івана Брікнера Олександрії.

10-ку ж відкриває гол гравця збірної України та бельгійського Гента Руслана Малиновського, який ударом зі штрафного від бічної лінії закинув м’яч точно в дальню дев’ятку Брюгге.

На 9-му рядку розташувався Олександр Андрієвський зі своїм голом із центру поля у ворота Маріуполя. Хавбек сам відібрав м’яч і тут же пробив – голкіпер Худжамов такого повороту подій явно не очікував.

8-му позицію займає гравець Бенфіки Жонас, який завдав чудового удару з льоту з лінії штрафної.

На 7-му місці розмістився король футболу Ліонель Мессі. Обігравши пів-Реала, аргентинець ювелірно відправив м’яч точно в сітку воріт.

Колишній динамівець Раффаель забив один із найкрасивіших голів за менхенгладбахську Боруссію. За це він отримав 6-у позицію в рейтингу.

5-е місце зайняв Андрія Ярмоленко зі своїм дебютним голом за дортмундську Боруссію у ворота Тоттенхема на Уемблі. Все вийшло просто і красиво, пас-пас і обвідний удар у дальню дев’ятку.

4 місце заслужив удар Олів’є Жиру скорпіном. Вийшло не тільки красиво, але й ефектно. М’яч залетів у сітку від хрестовини.



ТОП-3 відкриває гол Пауло Дібала в півфіналі Ліги чемпіонів Барселоні. Тоді аргентинець зіграв, як справжній майстер, закрутивши м’яч точно в дальній кут.

Срібло в даній номінації ми віддали захиснику мадридського Реала – бразильцеві Каземіро. В 1/8 фіналу ЛЧ проти Наполі футболіст із льоту завдав такий потужний і точний удар, що голкіперу Пепе Рейні залишалося тільки красиво підіграти. Це був третій гол вершкових у зустрічі, яка закінчилася 3:1 на користь Реала.

Ну і нарешті переможець – форвард Ювентуса Маріо Манджукич. У фіналі Ліги чемпіонів проти Реала Манджукич блискуче завершив комбінацію своїх партнерів і, стоячи спиною до воріт, ударом через себе зумів зрівняти рахунок. Хоч Ювентус тоді й поступився 1:4, проте гол хорвата фанати не забудуть ніколи.

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Фото: football.ua.