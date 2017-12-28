Датська красуня зіркового новачка Динамо

У словенського новачка київського Динамо Бенжаміна Вербича – дуже приваблива дівчина.

Словенський півзахисник Бенжамін Вербич тільки-но підписав чотирьохрічний контракт із Динамо з річним окладом в 1 млн євро, а вже прославився завдяки своїй дівчині-красуні Марі Амелі Бокел.

За професією Марі – дизайнер і працює в рекламному агенстві. Крім того, дівчина – справжня красуня, яка, судячи з її фото в Instagram, вміє не тільки добре одягатися, але й розважатися.

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