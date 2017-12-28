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Дівчина форварда Шахтаря похвалилася купальниками

Форвард донецького Шахтаря Андрій Борячук, який нині грає в оренді в Маріуполі, проводить відпустку в Домініканській Републіці разом зі своєю коханою Владою.

Влада, як і більшість дівчат футболістів, не соромиться у соціальних мережах ілюстративної рапортувати про свій відпочинок із коханим. Так, Андрій в цьому році повіз свою другу половинку в Домініканську Республіку. Там теплий пісок і смарагдової чистоти тепла вода.

Влада засипала свою сторінку в соцмережах пікантними фото в шикарних купальниках.

– Відпочивати добре це все, що можу я сказати, – так охарактеризувала відпустку дівчина.

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Раніше Факти ICTV повідомляли про 18-річну дівчину Олега Верняєва, який разом із нею відпочивав на Мальдівах.

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Дівчина форварда Шахтаря похвалилася купальниками / 5 фотографий
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