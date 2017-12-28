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Ліверпуль підписав ван Дейка за рекордні $100 млн

ФК Ліверпуль погодив трансфер Вірджіла ван Дейка з Саутгемптона, запропонувавши за нього рекордну суму для захисника – 75 млн фунтів стерлінгів ($100,5 млн).

Як ідеться у повідомленні Ліверпуля, 26-річний нідерландець увійде до його складу під четвертим номером із 1 січня. Можливо, він вийде на поле вже у грі з Евертоном 5 січня.

У середу Вірджіл ван Дейк пройшов фінальне медичне обстеження і підписав особистий контракт до 2023 року. Він отримуватиме близько 180 тис. фунтів на тиждень.

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Нагадаємо, київське Динамо підписало лівого вінгера Беньяміна Вербіча.

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