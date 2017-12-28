Мегатрансфер Шахтаря: гірники підпишуть лідера Динамо

Можливим мегатрансфером донецького Шахтаря може стати придбання центрального захисника київського Динамо Євгена Хачериді.

Як стало відомо Фактам ICTV із власних джерел, гучним трансфером українського футболіста в Шахтар може стати перехід лідера захисту київського Динамо Євгена Хачериді.

Гірники ще давно хотіли бачити у своїх рядах гравця національної збірної України, але тоді пропозиція в 12 млн євро не влаштувало боса біло-синіх Ігоря Суркіса.

Тепер же, коли контракт Хачериді з киянами розрахований до літа 2018 року, футболіст має право підписувати попередній контракт із будь-яким клубом. Із Динамо Євген відмовився продовжувати чинну угоду і, швидше за все, влітку покине команду.

Шахтар хоче провернути угоду в стилі Бешикташа, який безкоштовно переманив до себе лідера Динамо Домагоя Віду, влітку підписавши з ним попередню угоду або ж виплатять символічну суму компенсації за перехід цієї зими.

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Зараз Шахтарю напередодні боротьби в Лізі чемпіонів, потрібно підсилити лінію оборони. Особливо це стосується центру захисту, де альтернативі нестабільному Ордецю й Ракицькому, по суті, немає. Кривцов досі в лазареті, а Хочолава ще занадто сируватий для повноцінної заміни. Також можливий переїзд Ордеця в Англію, де в його послугах зацікавлені відразу три клуби АПЛ. Таким чином, у Шахтаря може з’явитися основна пара центральних захисників збірної України – Ракицький – Хачериді.