Металіст міг підписати найдорожчого захисника світу за 3 млн євро

У 2013 році харківський Металіст вів переговори з представниками Віргіл ван Дейка, за якого Ліверпуль віддав 100 млн євро.

Про це повідомив агент ФІФА Олексій Люндовский і надав відповідні документи.

За його словами, ван Дейк, який тоді грав в Гронінгені, міг обійтися харків’янам в 3 млн євро. Але голландський захисник вибрав Селтік, а Металіст придбав бразильця Родріго Моледо.

Люндовский надав документи, що підтверджують переговори по переходу ван Дейка, повідомляє Sport Arena.

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Відзначимо, що англійський Ліверпуль придбав ван Дейка за 100 млн євро у Саутгемптона, встановивши тим самим рекорд за вартістю за захисника.