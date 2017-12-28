Різдвяна гонка: на кого поставити і де дивитися

Букмекери в Різдвяній гонці, яка відбудеться сьогодні о 19.00 на Фелтінс Арені, бачать фаворитом німецьку пару Франциску Хільдебранд й Еріка Лессера.

На думку БК 1ХBET, найбільше шансів перемогти на Різдвяній гонці має німецька пара Франциска Хільдебранд й Ерік Лессер. Їх вікторія оцінюється коефіцієнтом 2,45. Також серед можливих тріумфаторів гонки значаться росіяни – Катерина Юрлова і Олексій Волков – 6.

Вірять букмекери і в те, що перемогу у свій актив запише єдина представниця України – Юлія Джима, яка побіжить у парі з Міхаелем Рьошем. На україно-бельгійську пару дають 7.

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