PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Шахтар готує мегатрансфер, який затьмарить перехід Неймара/

Шахтар готує мегатрансфер, який затьмарить перехід Неймара

Донецький Шахтар вже в це трансферне вікно може провернути мегаугодe, яка за своїм статусом не поступатиметься переходу Неймара з Барселони в ПСЖ.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

– З великим інтересом чекаю найближчого трансферного вікна Шахтаря. Якщо клуб доб’ється успіху в переговорах, у яких зараз знаходиться (як в плані продажу, так і покупки), резонанс в Україні однозначно буде більший, ніж після шаленого переходу Неймара в ПСЖ, – написав Бурбас.

Читайте: Ліверпуль підписав ван Дейка за рекордні $ 100 млн

Раніше повідомлялося, що Азеведо може перейти в Крузейро і ПАОК, Манчестер Сіті цікавиться Фредом, а Інтер планує придбати Бернарда.

Теги:
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх