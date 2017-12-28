Шахтар готує мегатрансфер, який затьмарить перехід Неймара

Донецький Шахтар вже в це трансферне вікно може провернути мегаугодe, яка за своїм статусом не поступатиметься переходу Неймара з Барселони в ПСЖ.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

– З великим інтересом чекаю найближчого трансферного вікна Шахтаря. Якщо клуб доб’ється успіху в переговорах, у яких зараз знаходиться (як в плані продажу, так і покупки), резонанс в Україні однозначно буде більший, ніж після шаленого переходу Неймара в ПСЖ, – написав Бурбас.

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