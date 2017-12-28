Світоліна стала обличчям турніру в Москві

Директор турніру WТА в Москві Олександр Островський опублікував офіційний постер змагань, які пройдуть з 23 по 29 липня 2018 року. На ньому в компанії трьох росіянок зображено портрет найкращої тенісистки України – Еліни Світоліної.

Такий знімок з’явився на сторінці функціонера в Twitter.

На ньому зображені українка Еліна Світоліна, а також росіянки Олена Весніна, Наталя Віхлянцева й Анастасія Потапова.

Призовий фонд турніру Moscow River Cup складе 750 тис. доларів. Змагання відбудуться на відкритих ґрунтових кортах Національного тенісного центру України імені Хуана Антоніо Самаранча.

Московський турнір замінив у календарі WTA змагання в Бостаді (Швеція).

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Раніше повідомлялося, що Світоліна потрапила в ТОП-100 найвпливовіших людей України.