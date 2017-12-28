У Зірці 3 місяці не платять зарплату

У клубу УПЛ – кропивницької Зірки – існують затримки по виплаті заробітної плати терміном 3 місяці.

Про це повідомляє Footboom.

Крім затримки по заробітній платі, не виплачуються також і преміальні.

Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом.

Нагадаємо, після 19 турів Зірка займає 9-е місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, набравши 18 очок.

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Раніше повідомлялося, що з полону бойовиків звільнили двох ультрас луганської Зорі.