У Зірці 3 місяці не платять зарплату

У клубу УПЛ – кропивницької Зірки – існують затримки по виплаті заробітної плати терміном 3 місяці.
Про це повідомляє Footboom.
Крім затримки по заробітній платі, не виплачуються також і преміальні.
Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом.
Нагадаємо, після 19 турів Зірка займає 9-е місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, набравши 18 очок.
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Раніше повідомлялося, що з полону бойовиків звільнили двох ультрас луганської Зорі.
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