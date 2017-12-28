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Удар року: нокаут Кличка назвали найкращим у 2017

Нокаут Володимира Кличка Ентоні Джошуа в 11-му раунді аперкотом був визнаний “Ударом року” в 2017 році.

Американська телевізійна мережа HBO традиційно наприкінці року вибирає переможців у різних номінаціях. Так, Ударом року в 2017-му експерти визнали аперкот у виконанні Ентоні Джошуа в одинадцятому раунді поєдинку з Володимиром Кличком, який приніс у результаті британцеві дострокову перемогу.

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Нагадаємо, через чотири місяці після бою з Джошуа 41-річний Володимир Кличко оголосив про завершення кар’єри, не ставши виходити на реванш з непереможним британцем.

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