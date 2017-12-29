Брісбен. Бондаренко – Фурліс: букмекери назвали фаворита

У другому колі кваліфікації престижного тенісного турніру в австралійському Брісбені букмекери вважають Катерину Бондаренко в матчі проти австралійки Джеймі Фурліс очевидною фавориткою.

Після того, як Катерина Бондаренко впевнено пройшла перше коло відбору, перемігши з рахунком 6:1, 6:4 представницю Зеленого континенту Наікту Бейнс, букмекери і в другому колі змагань бачать фавориткою українку.

Для попадання в основну сітку Катерина зіграє з австралійкою Джеймі Фурліс (324 місце в рейтингу WTA).

БК Parimatch оцінює вікторію Бондаренко коефіцієнтом 1,37, у той час як на Фурліс дають котирування – 2,85.

Також у другому колі кваліфікації зіграє ще одна українка – Даяна Ястремська. Але у неї суперниця куди більш грізна й іменита – 62 ракетка світу росіянка Наталія Віхлянцева. 17-річній Даяні важко буде впоратися з фавориткою кваліфікації, звідси і такий низький коефіцієнт на перемогу Ястремською – 2,7. Успіх росіянки оцінюється в 1,43.

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Нагадаємо, що призовий фонд турніру в Брісбені становить $ 894 тис. 700. Матчі за участю українських тенісисток відбудуться о 2.00 (Бондаренко) і 4.00 (Ястремська) за Києвом 30 грудня.