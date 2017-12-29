Чи боляче це? Кличко пояснив відмову від реваншу з Джошуа

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів, що відмова від реваншу проти британця Ентоні Джошуа не зашкодила йому в моральному плані.

Як сказав українець в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, контракт на поєдинок був уже на його столі, але в останній момент він прийняв рішення про завершення кар’єри, передає Новое время.

– Контракт на матч-реванш був на столі. Цей бій приніс би мільйони. Але гроші ніколи не мотивували мене. Гроші завжди є результатом того, що ви робите, і вони не повинні бути єдиною відповіддю на питання: навіщо ви займаєтеся своєю справою. Я завжди повинен відчувати: правильно це, чи неправильно.

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Потім я думаю про те, як це: не досягти конкретної мети. Чи це боляче? Чи справді це справжній біль? Відмова від бою не нашкодила мені жодним чином. Коли я це зрозумів, рішення було прийнято. Рухатися до мети, коли ти не одержимий нею, не є правильним рішенням, – сказав Кличко.

Нагадаємо, Володимир Кличко нокаутом програв бій Ентоні Джошуа. Британець об’єднав три чемпіонські пояса IBO, IBF і WBA.

Фото: Getty Images.