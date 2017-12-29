До 290 тис. фунтів на тиждень: найбільш високооплачувані футболісти АПЛ

У Британії розкрили зарплатні відомості найдорожчих футболістів англійської Прем’єр-ліги, де найбільше в тиждень заробляє французький півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба – 290 тис. фунтів.

Такі дані наводить видання Daily Mail.

Слідом за Погба розмістився його партнер по МЮ – бельгієць Ромелу Лукаку з тижневим окладом в 250 тис. фунтів. Трійку найбільш високооплачуваних гравців АПЛ замикає найкращий бомбардир Манчестер Сіті Серхіо Агуеро – 220 тис. фунтів.

А ось найкращий бомбардир Європи – нападник Тоттенхема Харрі Кейн – в тиждень має всього 110 тис. фунтів і це 35 позиція.

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Взагалі ж перші сім місць у списку займають гравці Сіті і МЮ. Новачок Ліверпуля Вірджіл ван Дейк урвав зарплату в 180 тис. фунтів на тиждень і заробляє стільки ж, скільки лідер мерсисайдців Філіпе Коутіньйо.