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Факти / Спорт / Доля Фонсеки в Шахтарі вирішена/

Доля Фонсеки в Шахтарі вирішена

Керівництво донецького Шахтаря прийняло рішення продовжити співпрацю з головним тренером команди Паулу Фонсекою.

Гірники готові запропонувати португальському фахівцеві новий дворічний контракт на покращених фінансових умовах.

За даними видання Mais Futebol, сторони перебувають в активній стадії переговорів, які просуваються добре. Чинна угода Шахтаря з Фонсекою розрахована до кінця сезону.

Англійський Евертон намагався скористатися можливістю переманити португальця, однак, схоже, той вважав за краще залишитися в донецькій команді, з якою сенсаційно пробився в плей-оф Ліги чемпіонів.

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Раніше повідомлялося, що донецький Шахтар хоче підписати гравця київського Динамо Євгена Хачериді.

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