Динамо хоче повернути Ротаня

Динамо зацікавлене в трансфері 36-річного півзахисника Славії Руслана Ротаня.

Про це повідомив на своїй сторінці в мікроблозі Twitter журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

Кияни зробили пропозицію Славії, перехід може бути оформлений у найближчі дні.

Також повідомляється, що Динамо збирається запросити ще одного гравця національної збірної, але його ім’я поки невідомо.

Нагадаємо, Ротань вже провів 50 матчів і забив 5 голів за київську команду з 2005 по 2008 рік.

У нинішньому сезоні Руслан провів 7 матчів за Славію в чемпіонаті Чехії. Його контракт із клубом закінчується через півроку.

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Раніше Ігор Бурбас повідомив, що Шахтар збирається провернути мегатрансфер.