ФФУ довічно відсторонила 18 футболістів, які зіграли за “ДНР”

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України відсторонив довічно 18 футболістів, які брали участь у матчах так званої “ДНР”.
– КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України щодо футболістів, які брали участь у футбольних матчах у складі т.зв. “ДНР”, і вирішив заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, – повідомляє в п’ятницю прес-служба ФФУ.
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Нагадаємо, ФФУ заборонила проводити акцію Мій тато – герой під час матчу Десна – Динамо.
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