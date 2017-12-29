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ФФУ довічно відсторонила 18 футболістів, які зіграли за “ДНР”

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України відсторонив довічно 18 футболістів, які брали участь у матчах так званої “ДНР”.

– КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України щодо футболістів, які брали участь у футбольних матчах у складі т.зв. “ДНР”, і вирішив заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, – повідомляє в п’ятницю прес-служба ФФУ.

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Нагадаємо, ФФУ заборонила проводити акцію Мій тато – герой під час матчу Десна – Динамо.

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