Марсело зіграв у футбол у сукні

Захисник Реала Марсело під час паузи в чемпіонаті Іспанії знаходиться в Бразилії. Гравець оборони навіть у відпустці грає в футбол.

Однак робить це він в незвичайному вигляді: футболіст і його друзі наділи жіночі сукні. Крім того, Марселу нафарбував губи, пише The sun.

Марсело зіграв із друзями у “жіночий” футбол.

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Відзначимо, в поточному чемпіонаті Іспанії Марсело провів 13 матчів, в яких він забив один гол і зробив одну результативну передачу.

До слова, нещодавно одноклубник Марсело Криштіану Роналду перевдягнувся для фото у гангста-репера.