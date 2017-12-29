Марсело зіграв у футбол у сукні

Захисник Реала Марсело під час паузи в чемпіонаті Іспанії знаходиться в Бразилії. Гравець оборони навіть у відпустці грає в футбол.
Однак робить це він в незвичайному вигляді: футболіст і його друзі наділи жіночі сукні. Крім того, Марселу нафарбував губи, пише The sun.
Марсело зіграв із друзями у “жіночий” футбол.
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Відзначимо, в поточному чемпіонаті Іспанії Марсело провів 13 матчів, в яких він забив один гол і зробив одну результативну передачу.
До слова, нещодавно одноклубник Марсело Криштіану Роналду перевдягнувся для фото у гангста-репера.
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