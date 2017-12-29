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Міс Бум Бум поділилася пікантним фото в душі

Міс Бум Бум скандально відома бразилійка Сьюзі Кортес виставила в соціальних мережах знімок своєї попи в душовій кабінці.

Велика шанувальниця Ліонеля Мессі Сьюзі Котес продовжує наповнювати свій Instagram відвертими знімками.

На цей раз дівчина не посоромилася сфотографуватися в душі голою. При цьому Кортес акцентувала увагу на своїй головній принаді – п’ятій точці, яка, власне, і зробила її знаменитою.

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Нагадаємо, в квітні цього року міс Бум Бум привітала Мессі з 500-м м’ячем написом на сідницях.

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