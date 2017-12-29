Переможець бою Усик – Брієдіс увійде в зал боксерської слави

Чемпіон світу WBC у важкій вазі Майріс Бріэдіс на прес-конференції, присвяченій півфіналу World Boxing Super Series проти українця Олександра Усика, заявив, що переможець бою увійде в зал слави боксу.

Переможець нашого бою увійде в зал слави боксу і стане одним із найкращих боксерів світу. Я повністю готовий до бою, ви зможете побачити мій прогрес 27 січня в рингу.

Ми добре готуємося до цього бою в тренувальному таборі в Іспанії.

Олександр – це топ-боксер, з відмінною аматорської кар’єрою. Я розумію, що він хоче забрати мій пояс, але я його так просто не віддам, – цитує Майріса World Boxing Super Series.

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Нагадаємо, що бій між чемпіоном WBO Олександром Усиком і чемпіоном WBS Майрісом Брієдісом відбудеться 27 січня в Ризі.