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Факти / Спорт / Відповідь Шахтарю: Динамо готує трансферну бомбу цієї зими/

Відповідь Шахтарю: Динамо готує трансферну бомбу цієї зими

Найближчим часом київське Динамо може провернути гучний трансфер за мірками української Прем’єр-ліги.

Таку інформацію поширює Футбол 24.

Джерело повідомляє, що на даний момент ім’я потенційного новачка – невідомо, однак найближчим часом всі карти будуть розкриті.

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Відзначимо, раніше Динамо вже підписало контракт із лідером данського Копенгагена Бенджаміном Вербичем.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомляли, що донецький Шахтар готує гучний трансфер, який можна порівняти з переходом Неймара в ПСЖ. Як стало відомо Фактам ICTV з власного джерела, таким переходом може стати трансфер захисника Динамо Євгена Хачериді, у якого влітку 2018 року спливає з киянами контракт.

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