Знаменитий білоруський тренер очолить Верес

Известный белорусский наставник Леонид Кучук может возглавить ровненский Верес после увольнения из клуба Юрия Вирта.

Про це повідомляє UA-Football.

58-річний фахівець на початку грудня був звільнений із Ростова.

Кучук востаннє працював в Україні зі Сталлю, з якої пішов після завершення минулого сезону, а команда при ньому фінішувала на 8-му місці в УПЛ. До слова, в нинішньому чемпіонаті після 19-ти турів кам’янці йдуть на останній сходинці.

Ім’я нового тренера рівненський клуб повинен оголосити сьогодні ввечері.

Раніше повідомлялося, що Верес розглядає кілька кандидатур – Віталія Кварцяного, Вадима Євтушенка, Олександра Севідова й Анатолія Юревича.

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