Ломаченко – найкращий боксер світу за версією The Ring

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером у світі у 2017 році за версією журналу The Ring.

– За всю 89-річну історію призу Боєць року за версією The Ring ніхто з боксерів не отримував цей трофей з такою невеликою кількістю боїв за плечима, як Ломаченко. З іншого боку, деякі досягли того, що зоряний український олімпієць встиг зробити за 11 поєдинків, – пише The Ring.

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Нагадаємо, у 2017 році Василь Ломаченко провів три бої. Кожен із поєдинків завершився достроково. Українець впевнено розібрався з Джейсоном Сосою, Мігелем Марріагі та Гільєрмо Рігондо.