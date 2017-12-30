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Ломаченко – найкращий боксер світу за версією The Ring

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером у світі у 2017 році за версією журналу The Ring.

– За всю 89-річну історію призу Боєць року за версією The Ring ніхто з боксерів не отримував цей трофей з такою невеликою кількістю боїв за плечима, як Ломаченко. З іншого боку, деякі досягли того, що зоряний український олімпієць встиг зробити за 11 поєдинків, – пише The Ring.

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Нагадаємо, у 2017 році Василь Ломаченко провів три бої. Кожен із поєдинків завершився достроково. Українець впевнено розібрався з Джейсоном Сосою, Мігелем Марріагі та Гільєрмо Рігондо.

Раніше видання BoxingScene назвало Василя Ломаченка найкращим боксером 2017 року.

Фото: Getty Images

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