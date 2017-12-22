Біг-Бен запрацює на Різдво і Новий рік

Лондонський Біг-Бен, який “замовк” на час ремонту, задзвонить на честь Різдва та Нового року.

Про це повідомляє BBC.

Почути його дзвін можна буде з 9.00 23 грудня до 13.00 1 січня.

Хранитель знаменитого годинника Стів Джаггс заявив, що наступні чотири роки Біг-Бен звучатиме тільки на особливі дні, а роботу відновить лише у 2021 році.

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Нагадаємо, Біг-Бен у Лондоні закрили на реконструкцію, що триватиме орієнтовно 4 роки.