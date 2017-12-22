PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Біг-Бен запрацює на Різдво і Новий рік/

Біг-Бен запрацює на Різдво і Новий рік

Лондонський Біг-Бен, який “замовк” на час ремонту, задзвонить на честь Різдва та Нового року.

Біг-Бен

Про це повідомляє BBC.

Почути його дзвін можна буде з 9.00 23 грудня до 13.00 1 січня.

Хранитель знаменитого годинника Стів Джаггс заявив, що наступні чотири роки Біг-Бен звучатиме тільки на особливі дні, а роботу відновить лише у 2021 році.

Дивіться: У Лондоні під Біг-Беном співають Червону руту

Нагадаємо, Біг-Бен у Лондоні закрили на реконструкцію, що триватиме орієнтовно 4 роки.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх