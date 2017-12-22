Кремль прагне підірвати систему – Тереза Мей

Кремль прагне підірвати систему, що спирається на міжнародні норми, але йому не вдасться це зробити.

Про це заявила британський прем’єр Тереза ​​Мей після зустрічі зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким в Варшаві, пише Кореспондент.

Так, Великобританія і Польща стурбовані використанням Росією пропаганди проти інших країн.

– Ми домовилися зміцнювати співробітництво, спрямоване на боротьбу з російською дезінформацією в регіоні… і ми вкрай стурбовані спробами Росії використовувати інформацію як зброю, – каже Мей.

Торкнувшись конфлікту між ЄС та Польщею, викликаного реформою польських органів правосуддя, Тереза ​​Мей зазначила, що конституційно-правові питання є в першу чергу справою окремих держав, і додала: “У Європі ми всі віримо в правову державу”.

Читайте: Ми не повинні здаватися – Великобританія закликала посилити тиск на РФ

Вона привітала намір Моравецького зустрітися з керівництвом Єврокомісії та висловила надію на те, що сторонам вдасться знайти прийнятне рішення.

Нагадаємо, Тереза ​​Мей назвала дії РФ “ загрозою міжнародному порядку“.