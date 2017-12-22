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Мінфін США ввів санкції проти російських “злодіїв в законі”

У Мінфіні США ввели санкції проти кількох росіян в рамках боротьби проти організованої злочинності.

Санкції націлені проти угруповання “Злодії в законі”, бо воно бере участь у великих транснаціональних злочинних операціях. У списку опинилися 10 осіб і дві компанії, пише Інтерфакс.

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Активи в США людей, що фігурують в списку санкцій, заморожуються, а американським громадянам забороняється вести з ними бізнес.

Нагадаємо, Європейська рада продовжила термін дії економічних санкцій проти Російської Федерації до 31 липня 2018 року.

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