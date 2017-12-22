Радбез ООН посилив санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї, через їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це повідомляє Independent.

Усі 15 членів Ради Безпеки підписали резолюцію, якою обмежується торгівля нафтою з Північною Кореєю та вимагається від усіх країн вислати північнокорейських трудових мігрантів.

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Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея запустила чергову балістичну ракету.