Рауль Кастро йде у відставку – ЗМІ

Згідно з рішенням Національної асамблеї народної влади Куби, президент Куби Рауль Кастро піде у відставку в квітні 2018 року.

Кубинські депутати продовжили термін повноваження Кастро з лютого до квітня у зв’язку з руйнуваннями, викликаними ураганом у вересні, повідомляє AFP, пише 112.ua.

Загальні вибори на Кубі призначені на 19 квітня 2018 року, після яких 86-річний Кастро передасть владу обраному президенту.

Читайте: На виборах у Каталонії перемагають прихильники незалежності

Нагадаємо, Рауль Кастро взяв на себе керівництво державою в 2006 році, ставши наступником свого старшого брата Фіделя – лідера кубинської революції 1959 року. Фідель помер на 91 році життя 25 листопада 2016 року.

Фото: Getty Images.