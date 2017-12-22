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Рауль Кастро йде у відставку – ЗМІ

Згідно з рішенням Національної асамблеї народної влади Куби, президент Куби Рауль Кастро піде у відставку в квітні 2018 року.

Кубинські депутати продовжили термін повноваження Кастро з лютого до квітня у зв’язку з руйнуваннями, викликаними ураганом у вересні, повідомляє AFP, пише 112.ua.

Загальні вибори на Кубі призначені на 19 квітня 2018 року, після яких 86-річний Кастро передасть владу обраному президенту.

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Нагадаємо, Рауль Кастро взяв на себе керівництво державою в 2006 році, ставши наступником свого старшого брата Фіделя – лідера кубинської революції 1959 року. Фідель помер на 91 році життя 25 листопада 2016 року.

Фото: Getty Images.

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