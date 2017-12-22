Сирійська ставка Кремля – що задумав Путін

Під час виступу Путін гордо оголосив, що російська армія перемогла терористів у Сирії. Дуже сильно перебільшив, відповідає російському президенту міністр оборони США в адміністрації Барака Обами Ештон Картер. Адже ні для кого не секрет, що головною метою Путіна у Сирії було збереження вигідного Кремлю режиму.



Путін не для того вв’язувався у Сирійську авантюру, щоб просто так піти. Тому задля збереження свого контролю на Близькому сході він залишив 2 російські військові бази у Сирії.

Відтак мова йде не про реальне виведення військ, а скоріше про зміну структури угруповання або ротацію.

Тому оголошена Путіним ніби перемога над ІДІЛ і урочисте ніби виведення військ більше скидаються на піар і старт передвиборчої кампанії ВВП.

Як показала історія загострення путінського мачизму зазвичай спостерігається до або після гучних внутрішніх чи геополітичних подій.

Характер піару і показухи традиційно носила і щорічна підсумкова прес-конференція ВВП. Меседжі підкупали своєю новизною. Російської армії на Донбасі немає, Київ має говорити напряму з сепаратистськими республіками, а росіяни та українці – один народ.

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Єдине цього разу Путін заявив, що начебто не проти офіційної участі США у Нормандському форматі. Але судячи з поведінки російського президента від початку конфлікту на Донбасі такі заяви все ж скидаються на лукавство.

З Трампом як з’ясувалося Путін на ти і все ще сподівається, що той все-ж буде дружити з Росією, як і обіцяв перед виборами.

Традиційно не обійшлося без цікавих деталей. Схоже неофіційним кольором нинішньої прес-конференції став червоний. До слова конкурентка Путіна Ксенія Собчак теж була у червоному.

Колись давно Путін казав, що в університеті пропускав лекції через те що пив багато пива. Схоже на пари з географії він взагалі не ходив. Ну, і звісно ВВП традиційно погрубіянив на адресу американських медіа.

Із року в рік прес-конференції Путіна не змінюються, як, втім і сам правитель Росії, який на посаді вже довше, аніж генсек Брежнєв. Політологи не виключають не тільки наступних 6 років путінського президенства, а можливо й усі 12.

До слова, перед виборами в РФ у мережі став знову популярним мультфільм під назвою 12 років Путіна за 2 хвилини ще з 2012 року.