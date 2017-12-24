Навального висунули у президенти Росії

Олексій Навальний став офіційним кандидатом у президенти Росії від ініціативних груп виборців.

Зокрема, сьогодні у Москві на зборах такої групи за його висунення проголосували 742 людини, передає Медуза.

Відзначається, що за російським виборчим законодавством, кандидата, який балотується на пост президента як самовисуванець, повинна висунути група виборців чисельністю не менше 500 осіб.

Сьогодні такі збори ініціативних груп заплановані у 20 містах Росії. У ряді міст на таких зборах вже висунули кандидатуру Навального.

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Таким чином, Навальний тепер має право офіційно зареєструвати свою кандидатуру в Центрвиборчкомі для участі у виборах президента РФ, які відбудуться 18 березня 2018 року.

До речі, днями у Twitter та Вконтакті з’явилася фейкова інформація про те, що опозиційний політик Олексій Навальний загинув.