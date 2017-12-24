У небі над США і Канадою зафіксували сани Санта Клауса

Об’єднане командування повітряно-космічної оборони США і Канади сьогодні зафіксувало сани Санта-Клауса. Повітряне командування підняло в повітря винищувачі для їх супроводу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на сайт військових.

Відзначається, що Санта пересувається на санях, запряжених дев’ятьма оленями. Довжина саней становить 75 цукрових паличок або 150 цукерок, ширина – 40 паличок або 80 цукерок. Вага подарунків обчислюється десятками тонн.

Морський полковник Боб Броди з 601-го авіаційного оперативного центру сказав, що винищувачі літатимуть уздовж крила Санта-Клауса в близькому ескорті.

Центр стежитиме за ним за допомогою наших супутників і навіть є інфрачервоні трекери для спостереженням за Рудольфом, – зазначив полковник

Цікавий факт:

Програма Santa Tracker стартувала ще в 1955 році через помилку у газетній рекламі в Колорадо-Спрінгс. Компанія Sears Roebuck & Co розмістила рекламу з пропозицією дзвонити Санті і загадувати бажання.

Але замість свого номера вони випадково опублікували номер гарячої лінії голови Командування Континентальної ППО.

Читайте: Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів

24 грудня 1955 на чергування вийшов полковник ВПС Гаррі Шуп і раптово почав отримувати нескінченну кількість дзвінків від дітей. Він вирішив їм підіграти: коли на військову базу додзвонювався дитина, він повідомляв йому про пересування саней Санти. З тих пір це стало традицією.

Нагадаємо, завтра відзначають Католицьке Різдво. Ми підготували найкращі поздоровлення.