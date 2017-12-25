Американці нарахували борг за електрику у $284 млрд

Мешканці американського штату Пенсільванія Мері Хороманскі нарахували борг за електрику у розмірі $284 млрд.

Жінка розповіла, що на початку місяця вирішила перевірити заборгованість по електриці онлайн. Зайшовши на сайт, вона побачила, що винна енергетичній компанії Penelec $284,46 млрд.

– Мої очі мало не вискочили з орбіт, – прокоментувала ситуацію Хороманскі, повідомляє Fox News.

За її словами, на сайті йшлося, що заборгованість потрібно погасити до листопада 2018 року, а платіж за грудень становив “всього лише” 28 тисяч доларів.

Як зазначається, після того, як син Мері подзвонив у компанію, рахунок скоротився до $284,46. Представник Penelec подякував жінці та її сину за уважність, зазначивши, що ніколи не бачив рахунків на мільярди доларів.

Хороманскі додала, що після цього випадку вирішила попросити у сина на Різдво монітор серцевого ритму.

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До речі, раніше ми писали, що в Україні найнижчі в Європі тарифи на електрику.