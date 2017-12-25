Femen оголилися напередодні різдвяної меси у Ватикані

Активістки руху Femen влаштували акцію напередодні різдвяної меси Папи Римського у Ватикані.

Дівчата постали в оголеному вигляді на тлі ясел на площі Святого Петра. Про це повідомляє прес-служба організації.

Протест Femen був присвячений жертвам насильства, багато з яких не могли розповісти про це відкрито.

Організація Femen також виступила проти церковних заборон, зокрема заборону на аборти. Крім того, рух вимагає розслідувати випадки сексуального насильства серед представників католицького духовенства.

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До речі, 7 листопада у центрі Києва активіста Femen влаштувала акцію, піднявшись на пам’ятник-гармату біля станції метро Арсенальна.