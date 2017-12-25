ЦВК відмовилася реєструвати Навального на президентські вибори в РФ

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила Олексію Навальному в реєстрації на президентські вибори Росії 2018 року.
Причиною в ЦВК назвали непогашену судимість опозиціонера по тяжкій статті, пише Life.
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8 лютого 2017 року Навального засудили за ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 КК РФ на 5 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 500 тис. руб.
Раніше Факти ICTV писали, що Олексій Навальний став офіційним кандидатом у президенти Росії від ініціативних груп виборців.
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