Військова радіостанція РФ скандує Слава Україні

Радіостанція УВБ-76 Збройних сил РФ припинила мовлення, після чого заграв російський реп та вигуки Слава Україні.

Це сталося 24 грудня, відновити мовлення радіостанція змогла лише на наступний день, пише Тjournal.

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Слухачі припустили, що сервери станції могли зламати або перехопити її мовлення.

Раніше Факти ICTV розповідали, як жителі російської Махачкали тролять у соцмережах мера міста, який на їх невдоволення тривалим ремонтом однієї з вулиць порадив пити заспокійливе.