Росія визначила пріоритет для армії – мілітаризація кордону з Україною

Розвиток військової інфраструктури біля кордонів з Україною стане пріоритетом для армії Росії.

У Міноборони РФ попереду “багато роботи”, і про це говорив президент РФ Володимир Путін, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає УНІАН.

– Крім цього, в кінці року ми також подивимося підсумки виконання доручень президента РФ, даних як указами 2012 року, так і, безумовно, ті доручення, які давалися їм на травневих і листопадових нарадах у Сочі, яких пройшло вже десять, і здебільшого вони стосуються переозброєння армії. Але і, звичайно, є серйозні доручення з освоєння окремих регіонів. У цьому випадку, я говорю про Арктику, я говорю про острівну частину на сході (РФ) і, безумовно, все, що пов’язано зі зміцненням наших західних кордонів, – сказав Шойгу.

За його словами, вже “проведена велика робота, пов’язана з розміщенням з’єднань”.

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Раніше Дмитро Тимчук заявив, що після президентських виборів у Росії стратегія Кремля серйозно зміниться і Володимиру Путіну доведеться зробити вибір щодо Донбасу.