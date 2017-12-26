Росія – загроза. Трамп неприємно здивував Кремль

У понеділок, 18 грудня, президент США Дональд Трамп особисто презентував нову стратегію національної безпеки.



У документі на 68 сторінок йдеться про захист держави, економічне зростання, досягнення миру через силу та просування американського впливу у світі.

Головна загроза американській безпеці від Ірану та Північної Кореї.

Їх у документі названо країнами-ізгоями. А от Росія та Китай – це головні противники.

Якщо в період Обами починали говорити про Росію як про виклик, то зараз говориться про загрозу, про ворожі дії.

Фактично США ставлять перед собою завдання стримування агресивної мілітаристичної зовнішньої політики Росії, її намагання домінувати незаконними методами, впливати у ворожий спосіб на своє оточення і на партнерів і союзників США.

Конгрес є сьогодні найбільшим ворогом Кремля і водночас найбільшим союзником України. Саме завдяки Конгресу Сполучені Штати ухвалили оборонний бюджет на наступний рік, в якому виділено 350 мільйонів доларів на оборонну зброю для України.

До гвинтівок і набоїв може долучитися і серйозніша зброя. Наприклад, ракети Javelin.

Ще одним ефективним інструментом стримування Росії можуть стати нові персональні санкції, направлені проти чиновників та бізнесменів, пов’язаних із Кремлем.

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Пакет персональних санкцій ухвалений Конгресом США не на жарт налякав братів Ротенбергів та інших бізнесменів близьких до Путіна.

Але Дональд Трамп поки не поспішає ухвалити ці дошкульні санкції.

Росія продовжує політику силової дипломатії і агресивної пропаганди на різних континентах. То ж наступний рік для України на міжнародній арені буде нелегким, і протистояння із зовнішнім ворогом навряд чи піде на спад.

Нагадаємо, новітній есмінець США за $5 млрд зламався під час випробувань.