США скоротять бюджет ООН

США заявили про досягнуті домовленості в питанні скорочення бюджету ООН на суму понад $285 млн.

Представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила про те, що уряду країни вдалося узгодити значне скорочення бюджету Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє телеканал новин 112 Украина з посиланням на АР.

– Неефективність і перевитрата організації добре відомі, і ми не дозволимо використовувати щедрість американського народу, – підкреслила Хейлі.

При цьому у місії підкреслили, що скорочення бюджету ООН буде дуже великою: він зменшиться на $285 млн у 2018-2019 рр

До слова, Сполучені Штати є одним з головних фінансових джерел ООН, з якого їй надходять 22% основного бюджету. У числі лідерів по фінансуванню ООН також Японія (9,6%) і Китай (7,9%).

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Нагадаємо, Трамп схвалив оборонний бюджет США на 2018 рік, в якому передбачено $350 млн для України.