Це фальшивка – Трамп про таємну змову з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що досьє про його таємну змову з Росією фальшиве та оплачене Демократичною партією.

Про це Трамп написав у Twitter.

– ФБР за весь цей час так і не змогло обґрунтувати заяви, зроблені у досьє про таємну змову Трампа та Росії. Досьє заплямоване ФБР, – написав президент США.

Він також заявив, що цю “купу сміття” використовували як основу для розслідування його виборчої кампанії.

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До слова, скандал щодо контактів адміністрації Дональда Трампа з Росією президент США сприймає як спробу позбавити його легітимності.