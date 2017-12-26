У Росії чоловік вигулював лева без намордника

Поліцейські в Махачкалі шукають чоловіка, який вигулював лева на повідку і без намордника.
Про це повідомив РІА Новости представник управління МВС по Дагестану.
Раніше інформація про це з’явилася в соціальних мережах. Більшість користувачів турбувало, що лев в міських умовах страждає, вони закликали повернути хижака в середовище проживання.
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Нагадаємо, в Данії просять приносити в зоопарк домашніх тварин для корму левам.
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