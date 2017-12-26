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Вибори в РФ: Путін перестрахувався і “підкупив” друкарні

До російських друкарень почали приходити повідомлення про заборону друкувати матеріали, що дискредитують владу і закликають до несанкціонованих акцій, в період підготовки та проведення виборів президента РФ.

Про це повідомив російський опозиційний політик Олексій Навальний у Twitter.

Повідомлення підготував відділ економічної безпеки і протидії корупції УВС Західного адміністративного округу Москви МВС РФ.

При появі запитів на друк відповідної продукції керівництву друкарні пропонують одразу звернутися до правоохоронних органів.

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До слова, Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила Олексію Навальному в реєстрації на президентські вибори Росії 2018 року.

Фото: Олексій Навальний

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