Скриньку Пандори відкрито: реакція Росії на поставки зброї США в Україні

У Росії заявили, що США і Канада поставками зброї Україні розпалять конфлікт на Донбасі і сприятимуть втягування в нього представників інших держав.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передають РІА Новости.
– Приймаючи рішення про відправку Києву подібної зброї, США і Канада відкривають “скриньку Пандори” і, по суті, втягуються у “внутрішньоукраїнський” конфлікт, знову розпалюють і інтернаціоналізують його, – сказав Карасін.
Читайте: Отримаємо без шуму: як Україна використає летальну зброю США
Нагадаємо, на зброю США в Україні Путіну відповідати нічим.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=