Скриньку Пандори відкрито: реакція Росії на поставки зброї США в Україні

У Росії заявили, що США і Канада поставками зброї Україні розпалять конфлікт на Донбасі і сприятимуть втягування в нього представників інших держав.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передають РІА Новости.

– Приймаючи рішення про відправку Києву подібної зброї, США і Канада відкривають “скриньку Пандори” і, по суті, втягуються у “внутрішньоукраїнський” конфлікт, знову розпалюють і інтернаціоналізують його, – сказав Карасін.

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Нагадаємо, на зброю США в Україні Путіну відповідати нічим.