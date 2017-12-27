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Faceboоk заблокував Кадирова – стало відомо чому

Соціальна мережа Facebook заблокувала акаунт глави Чечні Рамзана Кадирова через санкції США.

– Нам стало відомо, і ми підтверджуємо, що акаунти належали особі або велися від імені особи, яка входить до переліку громадян особливих категорій і заборонених осіб США та на яку поширюється дія торгівельно-економічних санкцій США. У зв’язку з цим Facebook несе юридичне зобов’язання деактивувати акаунти цієї особи, – розповіли представники Facebook, передають Ведомости.

Читайте:

23 грудня Facebook та  Instagram заблокували акаунти Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, мінфін США вніс главу Чечні Рамзана Кадирова до санкціонного списку Магнітського.

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