Faceboоk заблокував Кадирова – стало відомо чому

Соціальна мережа Facebook заблокувала акаунт глави Чечні Рамзана Кадирова через санкції США.

– Нам стало відомо, і ми підтверджуємо, що акаунти належали особі або велися від імені особи, яка входить до переліку громадян особливих категорій і заборонених осіб США та на яку поширюється дія торгівельно-економічних санкцій США. У зв’язку з цим Facebook несе юридичне зобов’язання деактивувати акаунти цієї особи, – розповіли представники Facebook, передають Ведомости.

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23 грудня Facebook та Instagram заблокували акаунти Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, мінфін США вніс главу Чечні Рамзана Кадирова до санкціонного списку Магнітського.