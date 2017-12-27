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За дозвіл на роботу в Польщі доведеться платити

З початку 2018 року у Польщі вступлять в силу нові правила працевлаштування іноземців. Вони замінять заяви про намір доручити роботу іноземцю платними дозволами на сезонну роботу.

Польща

Про це повідомляє Польське радіо.

– Період виконання роботи не може перевищувати 9 місяців протягом календарного року і його рахують від дати в’їзду іноземця до Польщі. Оплата за такий документ складе 30 злотих (237 гривень), – заявила директор Повітового управління праці в місті Груєць Мазовецького воєводства Мажанна Скочек.

Дозволи на сезонну роботу діятимуть у сферах сільського господарства, садівництва, туризму і гастрономії.

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До слова, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, згідно з яким іноземці не з країн ЄС зможуть отримати посвідку на тимчасове перебування в Польщі в рамках перенесення в країну підприємства з іншої держави.

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