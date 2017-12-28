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Китай переходить на віртуальні посвідчення особи

З початку 2018 року жителі Китаю зможуть користуватися віртуальними посвідченнями особи, які будуть збережені в спеціальних додатках на смартфонах. Першою на нову систему перейде південна провінція Гуандун.

Віртуальні посвідчення особи будуть доступні у двох форматах – один для неформального користування можна буде самостійно встановити у месенджері WeChat та використовувати в магазині чи музеї, повідомляє Гуанчжоу жибао.

Другий формат посвідчення особи – більш офіційний – можна використовувати при купівлі залізничних квитків, заселенні в готель чи оформленні ліцензії на ведення комерційної діяльності.

Аби його отримати, потрібно зареєструватися у спеціальній системі в поліції, а також надати повну інформацію про себе та пройти процедуру сканування особи.

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Поки проект розпочато тільки в провінції Гуандун. На початку наступного року використання віртуальних посвідчень особи планують поширити по всій країні.

Раніше стало відомо, що китайська компанія Leagoo збирається презентувати власну копію iPhone X.

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