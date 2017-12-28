Топ-13 провалів у політиці у 2017 році

Підбиваючи підсумки 2017 року, Факти ICTV зібрали найгучніші провали у політичній сфері України та світу.

Цей рік був непростим і щедрим на події, особливо, у сфері політики.

Одного разу Альберт Ейнштейн сказав, що політика набагато складніша, ніж фізика.

Сьогодні не всі можуть трактувати або спрогнозувати дії політичних лідерів та окремих країн. Часто важко відрізнити, що є програшем, а що – тактичним кроком у загальній стратегії.

Тим не менше, ми суб’єктивно виділили 13 найбільших політичних фіаско у 2017 році.

Протистояння НАБУ і ГПУ

Генеральна прокуратура вже не перший раз стикається “лобами” з НАБУ. Цього разу точкою болі стала Державна міграційна служба.

Взаємні обвинувачення в корупції, порушення процедур – далеко не повний список взаємних обвинувачень. Конфлікт вийшов за межі внутрішнього і набув широкого розголосу у пресі та на міжнародній арені.

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26 грудня Юрій Луценко заявив журналістам, що публічне з’ясування стосунків між главами Генпрокуратури і НАБУ було помилкою.

– Ми зустрілися з паном Ситником буквально днями і провели обговорення ситуації, і спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків. Заяви НАБУ про те, що їм перешкоджають. Інші речі, в тому числі з мого боку. Дійсно не розуміють ні українці, ні за кордоном, – сказав Луценко.

Саакашвілі в Україні

Може, ще в середині 2017 ніхто б і не вважав події навколо Міхеіла Саакашвілі провалом, але прорив українського кордону був останньою краплею.

Читайте: Прорив кордону обійшовся Саакашвілі у $300 тис.

Багато хто вважає, що така поведінка стала показовою неповагою не тільки до політиків, а й до України вцілому.

Після чого дії Саакашвілі і його прихильників більше були схожі на показові виступи, ніж на політику.

Читайте: Саакашвілі в розшуку: нові звинувачення і фейкове “віче” під Радою (ОНЛАЙН)

Хочеться вірити, що це не було для того, щоб гучними скандалами дискредитувати Україну перед очима міжнародної спільноти.

Україна-Угорщина та мовне питання

28 вересня набув чинності освітній закон, який зобов’язує навчання у школах проводити виключно українською мовою. При цьому нацменшинам гарантується право вивчати свою мову в окремих класах.

Однак Угорщина виступила проти такої української реформи. На думку сусідів, закон Про освіту порушує інтереси 150-тисячної угорської меншини на Закарпатті. Зрозумівши, що Україна не скасує своє рішення, Угорщина натомість почала блокувати всі ініціативи, вигідні нам, у міжнародних організаціях, особливо в ЄС.

Голос розуму не спрацював навіть після заяв міністра освіти і науки Ліліії Гриневич, яка заявила, що закон навпаки розширює права нацменшин на вивчення своєї мови.

Читайте: Спроба блокування України: НАТО дала відсіч Угорщині Співаковський: Угорщина та Румунія хочуть мовні анклави в Україні Кремінь: На Закарпатті потужне угорське лобі. Дехто хоче Велику Угорщину



Складнощі у відносинах України і Польщі

Конфліктом це назвати не можна, але тимчасовими труднощами – так точно. Це своєрідний провал, тому що Росія всіляко намагається розпалити ворожнечу між Україною і країнами-сусідами.

У листопаді в Польщі почав діяти “чорний список” українців. Пізніше Петро Порошенко заявив про домовленість з президентом Польщі Анджеєм Дудою про взаємне скорочення переліку осіб, яким заборонений в’їзд в Україну та Польщу.

– Від історичних конфліктів між Україною і Польщею виграє одна сторона. І це не Україна, не Польща, а Росія, – підкреслив Порошенко.

Цирк і вибори президента в Росії

Все дуже просто. Балотуватися у президенти РФ стало мейнстрімом.

Спочатку всіх здивувала своїм рішенням йти на вибори Ксенія Собчак. А тепер у списках кандидатів з’явилися нікому невідомі співачки та порно-актриси.

Так, у жовтні подала свою кандидатуру співачка Катерина Гордон. За нею таку ж заяву зробила порнозірка Олена Беркова.

Дональд Трамп VS Кім Чен Ин

Будь-який перехід на особистості в політиці – це дипломатичний провал. Так, згадаємо, як у вересні лідер КНДР назвав президента США Дональда Трампа божевільним дідом. Пізніше американський лідер назвав Кім Чен Ина божевільним щеням.

Хоча, може, мав рацію Теодор Рузвельт, що в політиці доводиться робити багато такого, чого не слід робити.

Ядерний конфлікт

Далеко не йдемо від Кім Чен Ина і ядерного конфлікту.

Цього року КНДР випробовувала балістичні ракети, погрожуючи ядерною війною і тим, що її арсенал зможе досягти будь-якої території США.

Світова спільнота занепокоєна цією темою. Хтось вважає це початком у розв’язанні великої війни, хтось – порожніми погрозами.

Але, у будь-якому випадку, це міжнародний провал.

Читайте: Рада безпеки ООН посилила санкції проти КНДР

Каталонська криза

Це провал політики Іспанії, адже від неї хоче відокремитися Каталонія, найбагатша провінція країни.

Після невизнаного Мадридом референдуму про незалежність у грудні пройшли регіональні вибори, на яких більше половини місць у парламенті взяли прихильники створення окремої республіки.

Читайте: Каталонія і Донбас. Що спільного та як відреагує Україна

Теракти у світі

Провал безпеки у світі. Країни борються з терористичним угрупуванням ІДІЛ, членами якої протягом року скоюються безліч терактів.

Терористичні атаки торкнулися багатьох великих і, здавалося б, найбільш захищених міст світу.

A Story Map вказує, що тільки у 2017 році було 1 099 терористичних атак, в яких загинуло 7 455 осіб.

Так, у страшний список потрапили: Стамбул, Барселона, Нью-Йорк, Манчестер, Лондон, Єрусалим, Стокгольм і навіть Росія.

Втручання Росії у вибори США

Деякі країни переконані, що можуть втручатися у внутрішню політику інших країн та залишитися безкарними.

Якщо у 2016 році історії про втручання РФ у вибори США здавалася всім тільки чутками, то в 2017 році правоохоронні органи і політики надали безліч доказів по цій справі.

Читайте: Це військові дії! У США оцінили втручання РФ у вибори

Провал Путіна по всіх фронтах

По-перше, у рік, коли він вперше прийняв кермо президентського правління, економічне зростання становило близько 10%. У нинішньому році буде лише приблизно 0,5%. Причому перспектив всерйоз поліпшити стан справ поки немає.

По-друге, на виборах у Франції переміг проєвропейський Емануель Макрон, а не ультраправа Марін Ле Пен, що підтримує Путіна і виступає з антиамериканських, антисемітських, антинатовських і антиєвропейських позицій.

По-третє, як би Володимир Путін не намагався погіршити стан справ України, світова спільнота підтримує нашу країну, виділяє нам зброю і політично тисне на РФ.

На “лихо” Путіна, нещодавно Євросоюз ще і продовжив на півроку економічні санкції проти Росії.

До того ж, Олексій Навальний протягом року веде антикомпанію проти Володимира Володимировича.

Читайте: Навальний подав до суду на Путіна

Ось, що означає “не щастить”.

Секс-скандали у політиці

Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях накрила не лише шоу-бізнес, але і політичний плацдарм.

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У Великій Британії після звинувачень у непристойній поведінці пішов у відставку міністр оборони Майкл Феллон.

Повідомляється, що журналістка Джулія Хартлі-Брюер розповіла, що 15 років тому Феллон на вечері під час конференції Консервативної партії поклав руку на її коліно і робив це наполегливо.

Також в Об’єднаному Королівстві 7 листопада наклав на себе руки представник лейбористів – один з міністрів уряду Уельсу Карл Сарджент, якого за кілька днів до цього звинуватили в сексуальних домаганнях. Його сім’я – дружина і двоє дітей – звинувачують у події те, як партія обійшлася з ним, позбавивши його права на правосуддя і на збереження людської гідності.

У США замішаним у секс-скандалі виявився Дональд Трамп.

Повідомляють про нібито 17 жінок, які публічно говорять про домагання з боку Трампа у різні часи.

Читайте: Трамп повинен піти у відставку через секс-скандал – сенатори

Сам американський лідер називає ці звинувачення вигаданими.

Війни у 2017

Однозначний провал року. Кількість збройних конфліктів у світі з часів закінчення Другої світової війни тільки зростає.

Американський Центр всеосяжного миру (CSP) у 2017 році нарахував 36 воєн. Безпосередню участь у них беруть 28 держав. З них майже половина (13 країн) мають затягнуті конфлікти – такі, що тривають більше 10 років.

Це Афганістан (36 років), Колумбія (39 років), Демократична Республіка Конго (22 роки), Індія (62 роки), Ірак (34 роки), М’янма (66 років), Нігерія (17 років), Пакистан (17 років) , Філіппіни (42 роки), Сомалі (26 років), Судан (31 рік) і Туреччина (30 років).

Читайте: Обмін полоненими на Донбасі: звільнені 74 українця (ОНЛАЙН)

На жаль, з 2014 року в цьому списку і Україна, яка тривалий час вважалась однією з найбільш мирних країн світу.

Так, рік пройшов у напруженій атмосфері. Сподіваємося, жахливі події, які спіткали нас у 2017, чогось навчать світ.

Але, крім провалів, у 2017 було і багато перемог, про які ми вам розповімо у нашому наступному матеріалі.

Валерія Маліцька.