У Петербурзі стався теракт – Путін

Володимир Путін назвав вибух у магазині в Санкт-Петербурзі терактом.

– Ви знаєте, що вчора в Петербурзі було здійснено терористичний акт, – сказав президент на зустрічі з офіцерами-учасниками військової операції в Сирії, пише РІА Новости .

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Як повідомлялося, напередодні ввечері в камері схову в магазині Перекресток спрацював вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами.

У результаті постраждали 13 осіб. 6 залишаються в лікарнях, деякі знаходяться у стані середньої тяжкості.