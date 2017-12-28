У Петербурзі стався теракт – Путін

Володимир Путін назвав вибух у магазині в Санкт-Петербурзі терактом.
– Ви знаєте, що вчора в Петербурзі було здійснено терористичний акт, – сказав президент на зустрічі з офіцерами-учасниками військової операції в Сирії, пише РІА Новости.
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Як повідомлялося, напередодні ввечері в камері схову в магазині Перекресток спрацював вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами.
У результаті постраждали 13 осіб. 6 залишаються в лікарнях, деякі знаходяться у стані середньої тяжкості.
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