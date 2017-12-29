Український астролог Влад Росс спрогнозував майбутнє Росії в 2018 році. Як пройдуть вибори президента у березні, що станеться з Володимиром Путіним і які проблеми чекають РФ наступного року?

Астролог Влад Росс розповів про зміни, які чекають на Росію у 2018-му. Якщо коротко: Володимир Путін з великою ймовірністю знову стане президентом, але це буде піррова перемога, економічні проблеми Росії почнуться в лютому, а варіант зміни влади в РФ можливий двома шляхами.

У Путіна немає шансів

– У президентському кріслі Володимиру Путіну у 2018-му всидіти буде складно – почнуться великі проблеми.

Особливо дуже кризовий період – лютий-березень 2018-го.

Вибори Володимир Путін виграє, але це буде піррова перемога.

При цьому, 11 серпня 2018 року пройде сонячне затемнення. Це повторення 19-річного циклу, коли в 1999 році Володимир Путін прийшов до влади, і в цей же час було страшне затемнення (сонця не було видно взагалі на території Європи).

Вважається, що той, хто приходить на сонячне затемнення, йде в цей же час в наступному циклі.

З серпня по листопад 2018-го у Володимира Путіна практично немає шансів всидіти на троні – або це палацовий переворот, або у президента Росії різко погіршиться здоров’я.

У персональному гороскопі (12 будинок гороскопу) у Володимира Путіна сильно виражений фактор госпіталізації.

Остання перемога на виборах

Рік Верблюда закінчується 21 березня 2018 року (раніше ми писали про Рік Верблюда у матеріалі Останній березня Путіна. Як в Росії збувається ключовий прогноз астрологів. – Ред.).

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Повне викриття президента Володимира Путіна відбудеться в період лютого-березня

З’явиться про нього якась погана інформація, через яку є ризик, що Путіна скинуть з президентського крісла перед виборами.

Але в той же час, велика ймовірність перемоги Путіна на президентських виборах в Росії. У будь-якому випадку, наголошую, що це буде піррова перемога.

Загалом, я не бачу правління Володимира Путіна довше одного року. Максимум – до кінця 2018-го.

Вибори президента – це остання перемога, яку здобуде Путін. Після чого почнеться повалення влади і економічні потрясіння.

Осінь – небезпечний період

Проблеми з економікою в Росії почнуться буквально з лютого наступного року. Єдине, що може рятувати РФ, – це стабільність нафтогазових цін на ринку.

У будь-якому випадку, в роки з цифрою вісім завжди багато проблем з економікою – фінансові перепади, кризи, дефолти.

Наприклад, 2008 рік – почалася світова фінансова криза.

Або 1998 рік, коли почалася глобальна фінансова криза в Східній Азії, рухнули банки. До речі, в тому ж році завалилася гривня в два рази і значно впав рубль.

Дуже складна ситуація буде восени, коли почнеться протистояння чорного і білого місяців. Тому в цей час можуть бути найбільші економічні потрясіння і нестабільна ситуація в цілому.

Нагадаємо, український астролог Влад Росс також дав прогноз для України на 2018 рік. Чи закінчиться війна на Донбасі, які будуть зарплати українців і що зміниться в політиці?