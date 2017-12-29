Чоловік ледь не поплатився рукою, рятуючи акулу

Чоловік зловив акулу під час лову риби у Флорида-Кіз минулого тижня.

Він намагався витягнути гачок з пащі тварини, а акула різко почала рухатися і трохи не відкусила руку своєму рятівнику, пише Daily Mail.

Також видання опублікувало відео цього захоплюючого моменту.

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Після того, як акула заспокоїлася, чоловік зміг витягнути гачок з рота тварини, щоб він міг повернути її в океан.

До слова, раніше жертвою триметрової акули ледь не став дайвер і дослідник Грег Скомал.