Прем’єр-міністра Австралії оштрафували на $250 через фото

Прем’єр-міністра Австралії Малькольма Тернбулла оштрафували на $250 після того, як у мережі з’явилося фото, на якому він керує човном без рятувального жилета.

Фото Малькольма Тернбулла в надувному плоту з мотором біля його ж будинку в гавані Сіднея опублікувала австралійська газета, повідомляє The Telegraph.

Після публікації матеріалу прем’єр-міністр вибачився у Facebook і сказав, що “засвоїв урок”, незважаючи на те, що правила безпеки на морі мають “вельми умовний характер”.

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За його словами, він тільки переміщував човен на коротку дистанцію і був близьким до берега, коли була зроблена фотографія.

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Фото: The Australian